La crisi dei ristoranti costa 8 miliardi in cibi e vino

AGI - Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a cascata sull'agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 8 miliardi per i mancati acquisti in cibi e bevande nel 2020. E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea sugli effetti dell'emergenza coronavirus per la spesa alimentare degli italiani anche in riferimento al varo del Dpcm che prevede che ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all'aperto. Per gli acquisti extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa è stimato un calo del 40% su base annuale.

E' quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea sugli effetti dell'emergenza coronavirus per la spesa alimentare degli italiani anche in riferimento al varo del Dpcm che ...

