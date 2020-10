La Camera dice (ancora) no al Mes: bocciata risoluzione che ne chiedeva l’utilizzo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Con 409 voti contrari e solo 81 favorevoli, ieri sera la Camera dei Deputati ha respinto una risoluzione a favore del Mes. Presentata da Renato Brunetta di Forza Italia e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia – Udc, la risoluzione impegnava il governo a valutare “se usare al più presto il Mes e tutti gli altri strumenti”. Tutto nel giorno in cui il ministero dell’Economia procedeva all’ennesima emissione da record di titoli di Stato, strappando il minimo storico (0,34%) sui Btp a 7 anni, proprio la stessa durata di uno dei possibili prestiti firmati Mes. La Camera boccia il Mes. E’ la seconda volta Non è la prima volta che Montecitorio è chiamata ad esprimersi sul tema del Meccanismo europeo di stabilità. Pochi mesi fa una mozione ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Roma, 14 ott – Con 409 voti contrari e solo 81 favorevoli, ieri sera ladei Deputati ha respinto unaa favore del Mes. Presentata da Renato Brunetta di Forza Italia e Maurizio Lupi di Noi con l’Italia – Udc, laimpegnava il governo a valutare “se usare al più presto il Mes e tutti gli altri strumenti”. Tutto nel giorno in cui il ministero dell’Economia procedeva all’ennesima emissione da record di titoli di Stato, strappando il minimo storico (0,34%) sui Btp a 7 anni, proprio la stessa durata di uno dei possibili prestiti firmati Mes. Laboccia il Mes. E’ la seconda volta Non è la prima volta che Montecitorio è chiamata ad esprimersi sul tema del Meccanismo europeo di stabilità. Pochi mesi fa una mozione ...

