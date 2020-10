Inter, Eriksen può andar via a gennaio: sullo sfondo c’è il Bayern Monaco (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Christian Eriksen può lasciare l’Inter a gennaio. Dopo i rumors delle ultime ore circa un possibile scambio con il Bayern Monaco tra Eriksen e Boateng, idea poi tramontata negli ultimi giorni del mercato estivo, il fantasista danese potrebbe comunque dire addio ai colori nerazzurri dopo appena un anno. Lo sfogo di Eriksen in Nazionale per lo scarso minutaggio avuto in Italia con Conte porta l’Inter a fare delle riflessioni e stando a quanto riportato da Tuttosport nel mercato invernale l’ombra del Bayern Monaco potrebbe diventare sempre più grande. I bavaresi sono una delle poche società europee che potrebbero permettersi il ricco ingaggio di Eriksen oltre ad ... Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Christianpuò lasciare l’. Dopo i rumors delle ultime ore circa un possibile scambio con iltrae Boateng, idea poi tramontata negli ultimi giorni del mercato estivo, il fantasista danese potrebbe comunque dire addio ai colori nerazzurri dopo appena un anno. Lo sfogo diin Nazionale per lo scarso minutaggio avuto in Italia con Conte porta l’a fare delle riflessioni e stando a quanto riportato da Tuttosport nel mercato invernale l’ombra delpotrebbe diventare sempre più grande. I bavaresi sono una delle poche società europee che potrebbero permettersi il ricco ingaggio dioltre ad ...

