Il principe Harry richiamato a Londra dalla regina Elisabetta (ma senza Meghan Markle) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) L'evoluzione del principe Harry: da festaiolo a papà sfoglia la gallery Il principe Harry, 36 anni, torna a casa. Secondo indiscrezioni del tabloid The Sun, il nipote della regina Elisabetta è stato richiamato ufficialmente in patria dalla sovrana. Da solo. senza la moglie Meghan Markle. Manca ufficialmente da Londra dal marzo scorso, dopo gli ultimi impegni prima della Megxit.

