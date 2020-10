Highlights e gol Cile-Colombia 2-2: qualificazioni Mondiali 2022 (VIDEO) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Gli Highlights VIDEO e i gol di Cile-Colombia 2-2, gara valevole per la seconda giornata delle qualificazioni sudamericane ai Mondiali di Qatar 2022. I due interisti Arturo Vidal (su rigore) e Alexis Sanchez ribaltano l’iniziale vantaggio di Jefferson Lerma, ma i Cafeteros riescono a riprenderla con Radamel Falcao nel finale. GLI Highlights DI PERU-BRASILE Leggi su sportface (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Glie i gol di2-2, gara valevole per la seconda giornata dellesudamericane aidi Qatar. I due interisti Arturo Vidal (su rigore) e Alexis Sanchez ribaltano l’iniziale vantaggio di Jefferson Lerma, ma i Cafeteros riescono a riprenderla con Radamel Falcao nel finale. GLIDI PERU-BRASILE

RaiSport : GOL #ITALIA!! Grande giocata di #ElShaarawy che porta l'#Italia sul 3-0 al 30'!! Tutti i gol, gli highlights e le… - sportface2016 : #ItaliaIrlanda: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS - M9Michele : RT @Inter_Women: ?? | HIGHLIGHTS Le immagini di #InterRoma: il gran gol di @GloriaMarinell4 vale l'1-1 per #InterWomen ?? - TopMoviie : RT @zazoomblog: Highlights e gol Alessandria-Novara 1-2 Serie C girone A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Alessandria-Novara #Serie https… - zazoomblog : Highlights e gol Alessandria-Novara 1-2 Serie C girone A 2020-2021 (VIDEO) - #Highlights #Alessandria-Novara… -