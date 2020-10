Gabriel Garko e Serena Autieri | tutta la verità sul flirt

TerryEmpyre : RT @ilgiornale: Anche Serena Autieri si aggiunge al coro di quelle donne che non hanno mai condiviso una relazione sentimentale con Gabriel… - infoitcultura : Serena Autieri racconta la verità sulla sua relazione con Gabriel Garko - infoitcultura : Gabriel Garko fa outing e parla del nuovo fidanzato Gaetano. FOTO Scicli - infoitcultura : Gabriel Garko e il fidanzato di 23 anni: paparazzati – FOTO - infoitcultura : Gabriel Garko, Serena Autieri fa chiarezza sul presunto flirt: «Oggi sono sposata e cambierei argomento» -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel Garko

Ogni volta vorremmo evitare di parlare del Grande fratello per non dire le stesse cose. Ma poi ogni edizione finisce per offrire spunti per considerazioni che diventano doverose visti gli ascolti che ...Gaetano Salvi fino alla sua tarda adolescenza ha frequentato la spiaggia di Cava D'Aliga in estate. E lo stesso Garko è stato un assiduo frequentatore del ragusano per ragioni di lavoro. Oggi la loro ...