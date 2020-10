Formula E qualifiche, ridotto il tempo per ogni gruppo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il campionato di Formula E ha approvato la riduzione del tempo delle qualifiche assieme ad altre modifiche. I cambiamenti sono stati discussi durante il Consiglio Mondiale FIA tenutosi venerdì 9 ottobre 2020. I minuti di qualifica saranno ridotti per ogni gruppo da 6 a 4 giri di lancette. Formula E: i cambiamenti approvati al Consiglio Mondiale Dopo il consiglio del 19 giugno 2020, durante il quale il numero di pneumatici e di personale in pista subirono una diminuzione, venerdì altre novità hanno ricevuto conferma. La prima su tutte è stata la riduzione del tempo a disposizione per ogni gruppo di piloti nelle qualifiche che passa dai 6 minuti ai 4. Altra novità introdotta nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il campionato diE ha approvato la riduzione deldelleassieme ad altre modifiche. I cambiamenti sono stati discussi durante il Consiglio Mondiale FIA tenutosi venerdì 9 ottobre 2020. I minuti di qualifica saranno ridotti perda 6 a 4 giri di lancette.E: i cambiamenti approvati al Consiglio Mondiale Dopo il consiglio del 19 giugno 2020, durante il quale il numero di pneumatici e di personale in pista subirono una diminuzione, venerdì altre novità hanno ricevuto conferma. La prima su tutte è stata la riduzione dela disposizione perdi piloti nelleche passa dai 6 minuti ai 4. Altra novità introdotta nel ...

