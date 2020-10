Dea Capital | informativa sul buy-back

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) (Teleborsa) – DeAha comunicato di aver acquistato, nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 20 aprile 2020, dal 5 al 9 ottobre 2020, complessivamente 43.971 azioni ordinarie (pari allo 0,016% dele sociale) al prezzo unitario medio di 1,1458 euro, per un controvalore complessivo di 50.381,79 euro. A seguito degli acquisti finora effettuati, la Società detiene 5.604.965 azioni proprie pari al 2,1023% dele sociale. Nel frattempo, in Borsa, Deafa un passo indietro rispetto al prezzo di chiusura precedente attestandosi a 1,138 euro, con un calo dello 0,35%.

Facendo seguito a quanto reso noto al mercato in data 24 settembre e 2 ottobre 2020, in merito alla sottoscrizione di un contratto di finanziamento ipotecario di medio-lungo termine relativo all’appro ...Milano, 13 ott. (Adnkronos) - Risoluzione anticipata dell'accordo di ristrutturazione per Vincenzo Zucchi, dopo l'accordo per la sottoscrizione di un finanziamento ipotecario di medio-lungo con DeA Ca ...