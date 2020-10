Cos'è il Codacons e perché ce l'ha tanto con la Ferragni e Fedez (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Codacons contro Fedez. Di nuovo. L'associazione consumatori ha annunciato una nuova querela per «diffamazione nei confronti del rapper» che fa riferimento alla controversia nata qualche mese fa in seguito alla campagna avviata per raccogliere fondi dalla coppia Ferragni-Fedez per la costruzione di un reparto aggiuntivo all'ospedale San Raffaele di Milano per affrontare l'emergenza dell'epidemia di coronavirus. In quell'occasione il Codacons e l'Antitrust erano intervenuti sulle modalità di raccolta online. «L’unica raccolta fondi sanzionata dall’Antitrust – si legge in una nota diffusa dal Codacons - è stata proprio quella avviata dai Ferragnez» relativamente a una quota «occulta del 10% sulle donazioni sotto ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 14 ottobre 2020)contro. Di nuovo. L'associazione consumatori ha annunciato una nuova querela per «diffamazione nei confronti del rapper» che fa riferimento alla controversia nata qualche mese fa in seguito alla campagna avviata per raccogliere fondi dalla coppiaper la costruzione di un reparto aggiuntivo all'ospedale San Raffaele di Milano per affrontare l'emergenza dell'epidemia di coronavirus. In quell'occasione ile l'Antitrust erano intervenuti sulle modalità di raccolta online. «L’unica raccolta fondi sanzionata dall’Antitrust – si legge in una nota diffusa dal; stata proprio quella avviata dai Ferragnez» relativamente a una quota «occulta del 10% sulle donazioni sotto ...

Ultime Notizie dalla rete : Cos è Apple ProRaw, cos’è il nuovo formato fotografico di iPhone 12 e perché farà la differenza nelle nostre foto Corriere della Sera Il biodigestore va in Consiglio provinciale

Sul travolo anche la richiesta di approfondire la questione tariffaria legata al Project Financing che Re.Cos si è impegnata a rispettare in virtù dell’aggiudicazione attraverso gara degli impianti ...

Coronavirus, marzo-ottobre: cos'è cambiato

Contagi, ricoveri, i dispositivi di protezione, la crescita del tracciamento, lo smartworking: il confronto tra ieri e oggi sul Coronavirus in Italia. Primi casi a gennaio, ora la curva risale IERI - ...

