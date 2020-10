Coronavirus, Pregliasco: 'C'è il rischio di un lockdown prima di Natale, servono più tamponi' (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il rischio di un secondo prima di Natale 'c'è, ma se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus. è necessario scovare più positivi possibile, soprattutto gli ... Leggi su leggo (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Ildi un secondodi'c';, ma se prendiamo provvedimenti credo che potremmo convivere con la presenza del virus.; necessario scovare; positivi possibile, soprattutto gli ...

misspassinella1 : RT @radiopopmilano: Il virologo Fabrizio Pregliasco non esclude la possibilità di un lockdown per la città di Milano. Ecco cosa ha dichiara… - entity_lm : @markorusso69 Mi permetta...non a Natale, anche prima! - AdriMCMLXI : #Pregliasco Occorre recuperare il distanziamento, a mio parere potenziando lo #smartworking e #dilazionando i tempi… - radiopopmilano : Il virologo Fabrizio Pregliasco non esclude la possibilità di un lockdown per la città di Milano. Ecco cosa ha dich… - Artamia : RT @Agenpress: Coronavirus, Pregliasco: possibile lockdown a Milano, decisivi prossimi giorni -