Coronavirus: in Lombardia 17 morti, aumentano ricoveri (+99) (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Milano, 14 ott. (Adnkronos) – Sono 17 i morti con Covid19 nelle ultime 24 ore in Lombardia, mentre aumentano i ricoveri legati al virus. Sono 99 in più per un totale di 645 posti letto occupati negli ospedali. In terapia intensiva sono ricoverati in 64, due in più di ieri.

