Coronavirus | Conte | “Situazione preoccupa | rispettare le regole Lockdown a Natale? Non do previsioni | mi occupo di prevenire”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 14 ottobre 2020): “? Non faccio” Il bollettino quotidiano delin Italia ha registrato numeri mai visti dall’inizio della pandemia e per questo motivo Giuseppeè intervenuto per commentare l’andamento della curva epidemiologica e per fare nuove raccomandazioni agli italiani. “Continua questa curva che sta lentamente ma progressivamente crescendo – ha dichiarato il premier – ed è la ragione per cui, peraltro, abbiamo adottato delle misure restrittive. Non ci ha fatto affatto piacere ma dobbiamoqueste. Oggi c’è questo nuovo innalzamento, ma c’è anche un record di tamponi. E’ chiaro che ...