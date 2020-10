Coronavirus, Coldiretti: “La crisi dei ristoranti costa 8 miliardi in cibi e vino” (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il crollo delle attività di bar, trattorie, ristoranti, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 8 miliardi per i mancati acquisti in cibi e bevande nel 2020. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sulla base dei dati Ismea sugli effetti dell’emergenza Coronavirus per la spesa alimentare degli italiani anche in riferimento al varo del DPCM che prevede che ristoranti e bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Per gli acquisti extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa è stimato un calo del 40% su ... Leggi su meteoweb.eu (Di mercoledì 14 ottobre 2020) Il crollo delle attività di bar, trattorie,, pizzerie e agriturismi ha un effetto negativo a cascata sull’agroalimentare nazionale, con una perdita di fatturato di oltre 8per i mancati acquisti ine bevande nel 2020. E’ quanto emerge da una analisi dellasulla base dei dati Ismea sugli effetti dell’emergenzaper la spesa alimentare degli italiani anche in riferimento al varo del DPCM che prevede chee bar dovranno chiudere alle 24 ma dalle 21 sarà vietato consumare in piedi, quindi potranno continuare a servire i clienti solo i locali che abbiano tavoli, al chiuso o all’aperto. Per gli acquisti extradomestici per colazioni, pranzi e cene fuori casa è stimato un calo del 40% su ...

Coronavirus Covid-19: Coldiretti, "via libera a 18mila braccianti extracomunitari"

CONSUMI: ARRIVA L'OLIO NUOVO IN PUGLIA; DIMEZZATA PRODUZIONE (-48%) MA QUALITÀ ECCELLENTE

E’ quanto emerge da un’analisi di Coldiretti Puglia e Unaprol ... agricola Barnaba dove è stato presentato il rapporto “L’olio pugliese al tempo del Coronavirus”, con l’arrivo del primo olio nuovo ...

Al via la campagna olivicola in Puglia: dimezzata la produzione, ma qualità eccellente

