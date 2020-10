Confindustria Napoli, il Consiglio approva squadra e programma del presidente designato Manfellotto (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Da Napoli può partire un’azione complessiva di sviluppo del Mezzogiorno che, innescando un considerevole incremento del Pil italiano, spezzi finalmente i vincoli che da decenni frenano la crescita italiana, a cominciare dall’anomalo debito pubblico. Il rilancio del Mezzogiorno costituisce infatti un pilastro fondamentale per la crescita dell’intero Paese”. E’ questa l’ambiziosa strada indicata dal candidato alla presidenza di Unione Industriali Napoli, Maurizio Manfellotto, nel suo programma approvato ieri sera, assieme alla squadra da lui indicata, dal Consiglio Generale dell’Associazione imprenditoriale. Per perseguire l’obiettivo, secondo Manfellotto, bisogna trasformare in ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 14 ottobre 2020) “Dapuò partire un’azione complessiva di sviluppo del Mezzogiorno che, innescando un considerevole incremento del Pil italiano, spezzi finalmente i vincoli che da decenni frenano la crescita italiana, a cominciare dall’anomalo debito pubblico. Il rilancio del Mezzogiorno costituisce infatti un pilastro fondamentale per la crescita dell’intero Paese”. E’ questa l’ambiziosa strada indicata dal candidato alla presidenza di Unione Industriali, Maurizio, nel suoto ieri sera, assieme allada lui indicata, dalGenerale dell’Associazione imprenditoriale. Per perseguire l’obiettivo, secondo, bisogna trasformare in ...

“Da Napoli può partire un’azione complessiva di sviluppo del Mezzogiorno che, innescando un considerevole incremento del Pil italiano, spezzi finalmente i vincoli che da decenni frenano la crescita it ...

