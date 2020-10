Cecilia Marogna | arrestata ‘dama di Becciu’ | spese coi soldi del Vaticano

Leggi su viagginews

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) Accusata di avere speso per l’acquisto di beni di lusso coidel, la dama di Becciu,, è finita in manette. La Guardia di Finanza, coordinata da inquirenti della Città del, ha arrestato a Milano, meglio nota come ‘la Dama del cardinale’ Angelo Becciu. Quest’ultimo è una controversa figura … L'articolo‘dama di Becciu’coidelè apparso prima sul sito ViaggiNews.com