Villaricca | spaccio droga su appuntamento | 15 arresti

(Di martedì 13 ottobre 2020) I carabinieri hanno arrestato 15 persone nell’ambito di una vasta operazione antimessa a segno ae in altri comuni dell’area a nord di Napoli. Detenzione edi sostanze stupefacenti, con queste accuse sono state arrestate 15 persone nel Napoletano: 14 sono finite in carcere e una ai domiciliari. I carabinieri della Compagnia …

Ultime Notizie dalla rete : Villaricca spaccio

14 in carcere e n. 1 agli arresti domiciliari), di età compresa tra i 22 e i 62 anni, residenti in provincia di Napoli, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini, svolte dai ...Le indagini, svolte dai carabinieri della Stazione di Villaricca, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti degli indagati che sono risultati dediti abitualmente allo spaccio di sosta ...