Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 12 | 30

(Di martedì 13 ottobre 2020) VIABILITÀ DEL 13 OTTOBREORE 12:20 MARCO CILUFFO BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’ UN SERVIZIO DELLAIN REDAZIONE MARCO CILUFFO INIZIAMO DAL GRANDE RACCORDO ANULARE AL MOMENTO TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DELLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO ALTEZZA USCITA CASILINA ALTRI RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA LA STORTA E ISOLA FARNESE NELLE DUE DIREZIONI ANDIAMO SULLA NETTUNENSE QUI CODE NELLE DUE TRA CECCHINA E FONTANA DI PAPA PER IL TRASPORTO PUBBLICO RICORDIAMO CHE RIMANE ANCORA CHIUSA LA STAZONE CASTRO PRETORIO PER LAVORI ALLE SCALE MOBILI INFINE, PER QUANTO RIGUARDA L’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19 RICORDIAMO CHE è OBBLIGATORIO INDOSSARE LA MASCHERINA DI PROTEZIONE ALL’APERTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO Servizio fornito da Astral