Uomini e Donne, Ida Platano fa una dedica a Gemma Galgani: "Amica Mia..." (Di martedì 13 ottobre 2020) Ida Platano e Gemma Galgani continuano ad essere grandi amiche e l'ex dama di Uomini e Donne fa una dedica speciale alle torinese. Leggi su comingsoon (Di martedì 13 ottobre 2020) Idacontinuano ad essere grandi amiche e l'ex dama difa unaspeciale alle torinese.

pdnetwork : Da oggi Facebook vieta i contenuti che negano l'Olocausto. Una decisione di civiltà, perché l'odio e l'orrore che s… - repubblica : Da gennaio ad agosto di quest’anno, 830 donne e uomini hanno perso la vita uccisi dal lavoro. Uno ogni 8 ore. Abbia… - vladiluxuria : “Le donne trans sono donne, gli uomini trans sono uomini” questo il manifesto per il diritto #transgender al rispet… - samilsocialista : RT @Ninamimi85: A destra il prima, a sinistra il dopo. Uomini, donne e bambini palestinesi ridotti così dalle gloriose merde dell'@IDF. #Is… - michele_dante : RT @LorenzoBises: Non si chiama parità di genere si chiama collaborazione e non riguarda uomini e donne ma persone che vivono sotto lo stes… -