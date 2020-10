Trasporto aereo, collaborazione SITA-Safety Line per voli più sostenibili (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 durante il volo grazie ad analisi predittive sulla base di big data. È questo l’obiettivo della nuova collaborazione tra SITA, fornitore a livello globale di tecnologie per il Trasporto aereo, e Safety Line, start up francese specializzata in soluzioni predittive per aeroLinee e aeroporti. “Noi di SITA continuiamo a cercare modi più intelligenti di utilizzare sia le nuove tecnologie che quelle già esistenti, e collaboriamo con i partner del Trasporto aereo per rendere le operazioni delle aeroLinee più efficienti e rispettose dell’ambiente”, ha dichiarato l’amministratore ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 ottobre 2020) (Teleborsa) – Ridurre il consumo di carburante e le emissioni di CO2 durante il volo grazie ad analisi predittive sulla base di big data. È questo l’obiettivo della nuovatra, fornitore a livello globale di tecnologie per il, e, start up francese specializzata in soluzioni predittive per aeroe e aeroporti. “Noi dicontinuiamo a cercare modi più intelligenti di utilizzare sia le nuove tecnologie che quelle già esistenti, e collaboriamo con i partner delper rendere le operazioni delle aeroe più efficienti e rispettose dell’ambiente”, ha dichiarato l’amministratore ...

gualtierieurope : Firmato il decreto per la costituzione della newco per il #trasportoaereo. Un primo passo per dar vita ad un vettor… - mitgov : Firmato il decreto per la costituzione della Newco per il trasporto aereo. Nasce oggi la nuova compagnia aerea di b… - sole24ore : Alitalia addio, la Newco si chiama Ita (Italia Trasporto Aereo) - g_costanz : ?? And after: ?? #Alitalia LAI (Linee Aeree Italiane, 1946-2009) ?? #Alitalia CAI (Compagnia Aerea Italiana, 2009-20… - RemoGilli : RT @SEA_Press: Il trasporto aereo sta attraversando il periodo più duro della sua storia, ma con l’adozione di misure condivise con gli alt… -