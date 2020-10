Tom Parker choc | “Ho un tumore inoperabile al cervello | ma ho intenzione di combattere”

Leggi su sportface

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il cantante ed ex componente della boy band ‘The Wanted’, Tomha scioccato il mondo intero rivelando di aver unal, come spiegato anche ad ‘Ok! Magazine’: “Sapevo che qualcosa non andava, ma non mi sarei mai aspettato che fosse questo. Hodi combattere”ha scoperto di essere malato dopo essersi sentito male due volte: la prima a luglio e la seconda mentre era in vacanza a Norwich con la famiglia, quando è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. Dopo tre giorni di accertamenti, gli è stato diagnosticato il cancro.