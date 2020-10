Ronaldo positivo al Covid, il ct Santos: «Colpo basso ma fa parte del gioco» (Di martedì 13 ottobre 2020) Fernando Santos, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della positività al Coronavirus di Cristiano Ronaldo. Le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Svezia, il ct del Portogallo Fernando Santos ha parlato così della positività di Cristiano Ronaldo al Coronavirus. Le dichiarazioni. «Qualsiasi giocatore assente a causa del Covid-19 è un Colpo basso. Quella per CR7 è forse un po’ più grande, ma siamo preparati. Fa parte di questo momento e lo sostituiremo» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 ottobre 2020) Fernando, ct del Portogallo, ha parlato in conferenza stampa della positività al Coronavirus di Cristiano. Le dichiarazioni Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match con la Svezia, il ct del Portogallo Fernandoha parlato così della positività di Cristianoal Coronavirus. Le dichiarazioni. «Qualsiasi giocatore assente a causa del-19 è un. Quella per CR7 è forse un po’ più grande, ma siamo preparati. Fadi questo momento e lo sostituiremo» Leggi su Calcionews24.com

