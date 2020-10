Regione Lazio: oggi previsto aumento tamponi e casi (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “oggi ci aspettiamo un aumento dei casi e dei tamponi effettuati nelle ultime ventiquattr’ore. Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano 16 casi di positivita’ con link alla sede del corriere e 40 posti in isolamento domiciliare. E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della Regione Lazio. Leggi su romadailynews (Di martedì 13 ottobre 2020) Roma – “ci aspettiamo undeie deieffettuati nelle ultime ventiquattr’ore. Si registra un focolaio presso la sede del corriere Bartolini a Guidonia dove si registrano 16di positivita’ con link alla sede del corriere e 40 posti in isolamento domiciliare. E’ in corso l’indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 5”. Lo comunica l’Unita’ di Crisi COVID-19 della

lucianonobili : Incredibile: la #Raggi non è riuscita a spendere i fondi assegnati dalla Regione Lazio per il #bonusaffitto. 27 mil… - TgLa7 : #Covid: Regione Lazio, 'oggi aumento casi per un focolaio nella sede del corriere Bartolini a Guidonia'. Unita' Cr… - RegioneLazio : La Regione Lazio ha superato la quota di 1 milione di tamponi eseguiti. Si sta implementando l’intera rete dei driv… - egospotami : Ma chi è il presidente regione Lazio? Mah... - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 13-10-2020 ore 15:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -