Pescatori arrestati in Libia, i familiari incatenati a Roma: 'Non sappiamo nulla' (Di martedì 13 ottobre 2020) commenta Va avanti ormai da settimane la protesta a Roma dalle mogli, delle figlie e delle madri di alcuni dei 18 Pescatori siciliani arrestati dalle autorità libiche il primo settembre scorso. ' ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 13 ottobre 2020) commenta Va avanti ormai da settimane la protesta adalle mogli, delle figlie e delle madri di alcuni dei 18sicilianidalle autorità libiche il primo settembre scorso. ' ...

RaffaeleFitto : Questa storia assomiglia tanto a una che conosciamo benissimo: quella dei 2 Marò arrestati in #India Questa volta s… - salvato86433282 : ma il ministro degli esteri è in vacanza e non aiuta i pescatori che magari non sono tesserati M5S , CHIARIMENTI… - universo407 : @QRepubblica Questo è VERGOGNOSO! I nostri concittadini pescatori vengono arrestati, e noi accogliamo i clandestini??? ???? - marialauraloi : RT @gilamalfa: Il nostro ministro degli esteri ammesso che ci sia ha detto qualcosa sui nostri pescatori arrestati in Libia da Haftar? - Alexanderspie : Conte riceve all'istante Sandra Milo che chiede la pensione, ma lui e Di Maio lasciano le famiglie dei pescatori si… -

Ultime Notizie dalla rete : Pescatori arrestati Pescatori arrestati in Libia, i familiari incatenati a Roma: "Non sappiamo nulla" TGCOM Pescatori arrestati in Libia, i familiari incatenati a Roma: "Non sappiamo nulla"

Va avanti ormai da settimane la protesta a Roma dalle mogli, delle figlie e delle madri di alcuni dei 18 pescatori siciliani arrestati dalle autorità libiche il primo settembre scorso. "Nessuna novità ...

Alfonso Bonafede, il ministro è di Mazara come i pescatori italiani rapiti in Libia. Eppure non si scompone

Non è una caratteristica solo siciliana: se un cittadino di Mazara del Vall o viene a sapere che nel suo giro lavorativo - per esempio - ...

Va avanti ormai da settimane la protesta a Roma dalle mogli, delle figlie e delle madri di alcuni dei 18 pescatori siciliani arrestati dalle autorità libiche il primo settembre scorso. "Nessuna novità ...Non è una caratteristica solo siciliana: se un cittadino di Mazara del Vall o viene a sapere che nel suo giro lavorativo - per esempio - ...