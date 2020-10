Nola | al Liceo Albertini arriva la quarantena retroattiva ECCO IL DOCUMENTO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 ottobre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Na) –la. La confusione regna sovrana al tempo del covid. A Napoli, in un istituto superiore () la dirigente su disposizione dell’Asl Napoli 3 (come si legge dapubblicato da Anteprima24) ha ordinato ad alcuni studenti l’isolamento domiciliare per due settimane: dal 5 ottobre al 19 ottobre 2020. Peccato che l’ordine sia datato 12 ottobre. E dunque delle due l’una: o si tratta di unao di un di un clamoroso ritardo nell’avvio della procedura di contenimento del contagio. Intanto tra i banchi delmonta la polemica. L'articolo proviene da ...