Mercedes EQC 4x4² | fuoristrada elettrico estremo

(Di martedì 13 ottobre 2020) Cimentarsi su EQC per immaginare cosa potrà essere la Classe G del futuro e slegare l'abbinata naturale dell'all'ambito prevalentemente urbano, nell'immaginario collettivo.rivela i ...

Dopo gli "esercizi" Classe G 4x4 al quadrato e Classe E wagon, con EQC l'elettrico diventa un fuoristrada specializzato. In futuro, Classe G migrerà all'elettrico: gli assi a portale abbinati per la p ...Terrain e la serie limitata della G 500 4x4². La base è quella del modello di serie, già dotato di trazione integrale grazie alla presenza di un motore elettrico per ogni asse, ma le modifiche sono ta ...