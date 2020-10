Matteo Salvini irride i grillini | perché sette porta sfortuna?

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 13 ottobre 2020) Senza calcetto, mascherina anche in casa, spie per segnalare la presenza di non conviventi nella abitazioni private. Dal Governo del contenimento del covid alla dittatura il passo è breve. Ne è certoche(al pari di milioni di italiani) i. “Non più di sei persone a casa di ciascuno… Perché?” punge su facebook il leader della Lega. “Togliamo la Polizia dalle strade e la trasformiamo in Psico-Polizia per controllare i condomini??? Neanche George Orwell sarebbe arrivato a tanto, siamo alla follia, rileggiamoci 1984”.