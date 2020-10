John Travolta ricorda la moglie Kelly Preston: «Buon compleanno, tesoro» (Di martedì 13 ottobre 2020) Due foto, una del suo matrimonio e una di quello dei suoi genitori: così John Travolta ha ricordato la moglie Kelly Preston, che il 13 ottobre avrebbe compiuto 58 anni. «Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e di mio padre. È stato bello vedere la nostra accanto alla loro. Tutto il mio amore, John». Leggi su vanityfair (Di martedì 13 ottobre 2020) Due foto, una del suo matrimonio e una di quello dei suoi genitori: così John Travolta ha ricordato la moglie Kelly Preston, che il 13 ottobre avrebbe compiuto 58 anni. «Buon compleanno tesoro! Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e di mio padre. È stato bello vedere la nostra accanto alla loro. Tutto il mio amore, John».

A tre mesi dalla morte, John Travolta ricorda la moglie Kelly Preston nel giorno del suo compleanno con la foto di nozze sui social ...

