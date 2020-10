Il passo di lato di Appendino apre la strada alle alleanze con il Pd (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiara Appendino fa un “passo di lato” e apre la strada alle alleanze. Le trattative tra Movimento 5 Stelle e Pd in vista delle amministrative del 2021 nelle grandi città sono in corso già da qualche settimana. E anche piuttosto incagliate. La mossa del sindaco di Torino che oggi, con largo anticipo, ha annunciato che non si ricandiderà, essendo stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico, ha come obiettivo quello di sgombrare la strada affinché si possa iniziare a comporre questo complicato puzzle che vede come protagoniste cinque città in particolare.Oltre Torino ci sono Milano, Bologna, Napoli e Roma. Nella Capitale Virginia Raggi non ha intenzione di compiere un passo ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 13 ottobre 2020) Chiarafa un “di” elaanze. Le trattative tra Movimento 5 Stelle e Pd in vista delle amministrative del 2021 nelle grandi città sono in corso già da qualche settimana. E anche piuttosto incagliate. La mossa del sindaco di Torino che oggi, con largo anticipo, ha annunciato che non si ricandiderà, essendo stata condannata a sei mesi per falso in atto pubblico, ha come obiettivo quello di sgombrare laaffinché si possa iniziare a comporre questo complicato puzzle che vede come protagoniste cinque città in particolare.Oltre Torino ci sono Milano, Bologna, Napoli e Roma. Nella Capitale Virginia Raggi non ha intenzione di compiere un...

c_appendino : Ho deciso di fare un passo di lato: non correrò nuovamente per la carica di Sindaca di Torino. È una scelta che ho… - c_appendino : #live Ho deciso di fare un passo di lato. Non mi ricandido per coerenza con le regole con cui mi sono candidata nel… - c_appendino : Un passo di lato e una scelta di coerenza. Non mi ricandido. In diretta ora la conferenza stampa…