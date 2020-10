Golf, al via l’Open d’Italia 2020: attesa per Renato Paratore, assente Francesco Molinari (Di martedì 13 ottobre 2020) Prende il via in Lombardia l’Open d’Italia 2020 di Golf. L’evento in programma in provincia di Brescia non vedrà la presenza di Francesco Molinari, impegnato nel circuito americano dopo mesi di stop e sceso in campo nella scorsa settimana allo Shriners Hospitals for Children Open. L’italiano più atteso al torneo di Pozzolengo sarà Renato Paratore, settimo nel BMW PGA Championship. Gli altri azzurri attesi sono Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Matteo Manassero, Edoardo Molinari, Francesco Laporta e Lorenzo Gagli. E ancora: Lorenzo Scalise, Aron Zemmer, Enrico Di Nitto, Giulio Castagnara e Stefano Mazzoli. Leggi su sportface (Di martedì 13 ottobre 2020) Prende il via in Lombardia l’Open d’Italiadi. L’evento in programma in provincia di Brescia non vedrà la presenza di, impegnato nel circuito americano dopo mesi di stop e sceso in campo nella scorsa settimana allo Shriners Hospitals for Children Open. L’italiano più atteso al torneo di Pozzolengo sarà, settimo nel BMW PGA Championship. Gli altri azzurri attesi sono Guido Migliozzi, Nino Bertasio, Matteo Manassero, EdoardoLaporta e Lorenzo Gagli. E ancora: Lorenzo Scalise, Aron Zemmer, Enrico Di Nitto, Giulio Castagnara e Stefano Mazzoli.

_Fireproof_28 : vai via, mi metti ansia. Torna a giocare a golf con i tuoi amici e non rompere a me. ti amo lo stesso però - ArgentarioGolf : Rigoni di Asiago all'Argentario Golf Club - Storie di Cibo 'Torneo di Golf @RigonidiAsiago 2020, tra golf, natura e… - MattiaIlSindaco : La Golf invecchia già davanti alla ID.3? Proviamole… - OA_Sport : Golf: Tyrrell Hatton scappa via dopo tre giri del BMW PGA Championship 2020. Renato Paratore rimonta spettacolo, è… - gmalkotti : Italian challenge open, Castelconturbia passa l’esame: “Ideale per grandi eventi di golf” -

Ultime Notizie dalla rete : Golf via Golf, al via l'Open d'Italia 2020: attesa per Renato Paratore, assente Francesco Molinari Sportface.it Golf, al via l’Open d’Italia 2020: attesa per Renato Paratore, assente Francesco Molinari

Prende il via in Lombardia l’Open d’Italia 2020 di golf. L’evento in programma in provincia di Brescia non vedrà la presenza di Francesco Molinari, impegnato nel circuito americano dopo mesi di stop e ...

Golf: Da Kaymer a Westwood, l'Open d'Italia cala i suoi assi

POZZOLENGO (BRESCIA), 13 OTT - Da Martin Kaymer a Lee Westwood. L'Open d'Italia di golf cala i suoi assi. Alla 77esima edizione del torneo più importante del green tricolore, in programma dal 22 al 25 ...

Prende il via in Lombardia l’Open d’Italia 2020 di golf. L’evento in programma in provincia di Brescia non vedrà la presenza di Francesco Molinari, impegnato nel circuito americano dopo mesi di stop e ...POZZOLENGO (BRESCIA), 13 OTT - Da Martin Kaymer a Lee Westwood. L'Open d'Italia di golf cala i suoi assi. Alla 77esima edizione del torneo più importante del green tricolore, in programma dal 22 al 25 ...