Giro d'Italia, finalmente Sagan vince in solitaria. Almeida ancora in rosa (Di martedì 13 ottobre 2020) Dopo oltre 400 giorni di digiuno ed aver conquistato due secondi posti in questo Giro, Peter Sagan torna alla vittoria e lo fa con un'azione da grande campione, 'Ho vinto con il mio stile', dirà dopo ...

