Franceska Pepe attaccata da un’ex gieffina | “È una scroccona | mi deve dei soldi”

Leggi su biccy

(Di martedì 13 ottobre 2020)del Grande Fratello Vip ha tanti fan, ma è altrettanto vero che nel corso della sua vita si è fatta anche molti nemici ed Andrea Zelletta è solo l’ultimo della lista. A parlare questa volta è stata Mila Suarez, ex compagna di Alex Belli nonché exdi Barbara d’Urso, fra le pagine del settimanale Nuovo Tv. Secondo il suo racconto, Mila ehanno convissuto a Milano in zona Porta Venezia in un appartamento intestato alla Suarez che avrebbe sempre pagato l’affitto per entrambe senza mai riceve un euro dall’amica. “non ha mai pagato l’affitto, per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del Grande Fratello Vip. Una voltami chiese 10 euro per la benzina, ...