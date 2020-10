Fortnite per ora resta fuori dall’App store (Di martedì 13 ottobre 2020) Epic Games contro Apple: Fortnite per ora rimane fuori dall’App store. Respinta la mozione della software house Apple mette a segno un punto nella battaglia legale contro Epic Games. Yvonne Gonzalez Rogers, giudice della Corte federale di Oakland, California, ha respinto l’ingiunzione della software house per il reintegro di Fortnite nell’App store. Sorte diversa per… L'articolo Fortnite per ora resta fuori dall’App store Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 13 ottobre 2020) Epic Games contro Apple:per ora rimanedall’App. Respinta la mozione della software house Apple mette a segno un punto nella battaglia legale contro Epic Games. Yvonne Gonzalez Rogers, giudice della Corte federale di Oakland, California, ha respinto l’ingiunzione della software house per il reintegro dinell’App. Sorte diversa per… L'articoloper oradall’AppCorriere Nazionale.

