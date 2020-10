Focolaio a Guidonia: 16 contagi nella sede del corriere Bartolini, 40 in isolamento (Di martedì 13 ottobre 2020) di nella sede del corriere Bartolini a , , dove si registrano sedici casi di positività. Quaranta persone sono in isolamento domiciliare. ' E' in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl ... Leggi su leggo (Di martedì 13 ottobre 2020) didela , , dove si registrano sedici casi di positività. Quaranta persone sono indomiciliare. ' E' in corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl ...

M_J_Motta : RT @AngeloTani: È solo un’influenza “nel Comune di Guidonia Montecelio,su via di Casal Bianco,dove si è registrato un focolaio di #coronavi… - ValeRossignoli : RT @ultimenotizie: Focolaio di #Covid19 nella sede del corriere #Bartolini a #Guidonia (Roma) dove si registrano 16 casi di positività. Qua… - EmanueleDeGreg4 : RT @AngeloTani: È solo un’influenza “nel Comune di Guidonia Montecelio,su via di Casal Bianco,dove si è registrato un focolaio di #coronavi… - PatriziaOrlan11 : RT @AngeloTani: È solo un’influenza “nel Comune di Guidonia Montecelio,su via di Casal Bianco,dove si è registrato un focolaio di #coronavi… - AngeloTani : È solo un’influenza “nel Comune di Guidonia Montecelio,su via di Casal Bianco,dove si è registrato un focolaio di… -