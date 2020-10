Flash News del 13 Ottobre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 13 ottobre 2020) Entreranno in vigore da domani le misure previste nel nuovo Decreto firmato nella notte dal Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. Trovata un’intesa sulle ulteriori restrizioni per cercare di contenere il Coronavirus ed evitare un nuovo lockdown. Decisa una nuova stretta sulla movida, gite scolastiche e sport di contatto. Niente lezioni a distanza e quarantena ridotta a dieci giorni dai quattordici giorni precedenti. Per quanto riguarda le feste a casa, si raccomanda di non invitare più di 6 persone;A questa nuova stretta si è arrivati dopo un lungo confronto con Regioni ed enti locali. A far discutere, in particolare, la richiesta dei Presidenti di Regione di tornare alle lezioni a distanza per quanto riguarda le scuole superiori. No della Ministra Azzolina, che dice “I ragazzi devono rimanere in classe“, intanto la maggioranza sposa la linea ...