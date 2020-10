Elisabetta Gregoraci, ecco quanto guadagna al GF Vip: una cifra da sturbo (Di martedì 13 ottobre 2020) GF Vip, a quanto ammonta il guadagno di Elisabetta Gregoraci? Le cifre sono davvero da capogiro. Proprio ieri lunedì 12 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e i colpi di scena non sono di certo mancati. A condurre Alfonso Signorini che con il suo fare schietto e perspicace riesce sempre a tenere alta l’attenzione nella casa più spiata d’Italia. Affiancato da due opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Nella diretta di ieri sono state diverse le situazioni che hanno animato l’atmosfera. Non sono passate inosservate le parole della Elia nei confronti di Myriam Catania, la concorrente che poco dopo è stata eliminata dal pubblico, ma che ad inizio puntata aveva espresso la sua propensione a voler abbandonare il gioco ... Leggi su howtodofor (Di martedì 13 ottobre 2020) GF Vip, aammonta il guadagno di? Le cifre sono davvero da capogiro. Proprio ieri lunedì 12 ottobre è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, e i colpi di scena non sono di certo mancati. A condurre Alfonso Signorini che con il suo fare schietto e perspicace riesce sempre a tenere alta l’attenzione nella casa più spiata d’Italia. Affiancato da due opinionisti d’eccezione Pupo ed Antonella Elia. Nella diretta di ieri sono state diverse le situazioni che hanno animato l’atmosfera. Non sono passate inosservate le parole della Elia nei confronti di Myriam Catania, la concorrente che poco dopo è stata eliminata dal pubblico, ma che ad inizio puntata aveva espresso la sua propensione a voler abbandonare il gioco ...

