Covid-19, è colpa dei Neanderthal se ci ammaliamo più gravemente – Varianti genetiche associate ad un maggior rischio di ammalarsi della forma più severa della Covid-19 potrebbero essere un'eredità che ci ha lasciato l'uomo di Neanderthal. E, secondo una ricerca pubblicata su Nature, potrebbero costituire uno dei fattori rischio per contrarre un'infezione più grave, oltre all'età avanzata e al fatto di essere maschi. Già in ricerche precedenti erano stati individuati sul cromosoma 3 un insieme di geni (cluster), associati ai problemi respiratori causati dall'infezione da Sars-Cov-2. Ora, ad individuare l'origine di questo cluster genetico sono stati Hugo Zeberg e Svante ...

