Covid 19, Asl Taranto: 'Nelle nostre sedi nessuna festa senza mascherina' (Di martedì 13 ottobre 2020) Taranto - 'Negli uffici dell'Asl di Taranto non ci sono stati comportamenti contrari alle misure anti-Covid come riportato da alcuni organi di stampa, occorre ristabilire la realtà oggettiva dei fatti'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 ottobre 2020)- 'Negli uffici dell'Asl dinon ci sono stati comportamenti contrari alle misure anti-come riportato da alcuni organi di stampa, occorre ristabilire la realtà oggettiva dei fatti'...

CarloCalenda : Fai il tuo lavoro sui vaccini, le residenze Covid, i medici di medicina generale, i dipartimenti di prevenzione ASL… - repubblica : Asl di Taranto, alto dirigente festeggia in ufficio e risulta positivo al Covid: 40 dipendenti in quarantena - Agenzia_Ansa : Isolamento fiduciario #Covid-19 violato, Asl segnala giocatori della Juve alla Procura #ANSA - gelsominee_ : RT @la_pausapranzo: Asl di Torino segnala alla procura che 5 atleti della Juventus hanno lasciato l'isolamento fiduciario. @RaiNews comment… - gianfra_valenti : La sintesi di oggi, martedì 13 ottobre: #CR7 positivo al #COVID__19 (ma l'#ASL di #Torino non chiederà il rinvio di… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Asl Covid 19, Asl Taranto: «Nelle nostre sedi nessuna festa senza mascherina» La Gazzetta del Mezzogiorno Emergenza Covid in Abruzzo: + 146 casi

sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.153 (-1). Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 488. Il totale regionale dei ...

Covid-19, Asl Taranto: il dirigente ‘positivo’ si difende

Giunge la replica da parte del dirigente dell’Asl di Taranto, dott. Vito Gregorio Colacicco in merito al mancato rispetto delle misure anti-Covid all’interno degli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale ...

sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl. I guariti sono 3.153 (-1). Non ci sono decessi recenti: il bilancio delle vittime è fermo a 488. Il totale regionale dei ...Giunge la replica da parte del dirigente dell’Asl di Taranto, dott. Vito Gregorio Colacicco in merito al mancato rispetto delle misure anti-Covid all’interno degli uffici dell’Azienda Sanitaria Locale ...