Corea del Nord | Kim Jong-un si commuove e si scusa per gli errori fatti alla guida del Paese | VIDEO

"La nostra gente ha riposto fiducia in me, ma non sono riuscito ad essere sempre all'altezza. Mi dispiace davvero per questo". Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha tenuto un discorso durante il quale, in lacrime, si è scusato per non esser stato sempre all'altezza delle aspettative dei suoi concittadini. È successo sabato, durante la parata militare per il 75 anni dalla fondazione del Partito dei Lavoratori, al potere nel Paese. Durante la scenografica parata hanno sfilato per le via di Pyongyang le nuove armi strategiche, tra le quali nuovo missile balistico intercontinentale (Icbm). Il giovane dittatore, che dalle immagini sembra essersi commosso, si è scusato per le difficoltà che sta affrontando il

