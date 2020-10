Come si pulisce il ciuccio per i bimbi per evitare infezioni? Fatelo con la bocca perché… (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ arrivata una notizia che sicuramente interesserà tutti quei genitori apprensivi e preoccupati per la salute dei loro figli. Cosa fare quando il ciuccio è sporco? Secondo una ricerca pubblicata su Pedriatrics è meglio pulirlo con la saliva. Ebbene sì: mettere in bocca il ciuccio del proprio bambino dopo essere caduto in terra lo proteggerà dalle allergie. A quanto pare tutte quelle mamme che ogni volta lo disinfettano e lo mettono a bollire per evitare la diffusione di germi, fanno un errore. In Svezia uno studio condotto su 180 bambini dice che in questo modo il 5% dei piccoli ha l’asma e il 25% l’eczema atopico. Al contrario, i figli dei genitori che puliscono il ciuccio in maniera ... Leggi su velvetgossip (Di martedì 13 ottobre 2020) E’ arrivata una notizia che sicuramente interesserà tutti quei genitori apprensivi e preoccupati per la salute dei loro figli. Cosa fare quando ilè sporco? Secondo una ricerca pubblicata su Pedriatrics è meglio pulirlo con la saliva. Ebbene sì: mettere inildel proprio bambino dopo essere caduto in terra lo proteggerà dalle allergie. A quanto pare tutte quelle mamme che ogni volta lo disinfettano e lo mettono a bollire perla diffusione di germi, fanno un errore. In Svezia uno studio condotto su 180 bambini dice che in questo modo il 5% dei piccoli ha l’asma e il 25% l’eczema atopico. Al contrario, i figli dei genitori che puliscono ilin maniera ...

sonlello : RT @Ferula18: Piove di quella pioggia continua e calma, quella che lava bene come quando ci si pulisce dopo una giornata di fango. Piove e… - Pianeta_Design : Pelle, ecopelle o similpelle? E come comportarsi quando dobbiamo... Confrontati o chiedi consigli agli esperti e ut… - angelaemaria70 : RT @Ferula18: Piove di quella pioggia continua e calma, quella che lava bene come quando ci si pulisce dopo una giornata di fango. Piove e… - nonnino37 : Se è vero che la #raggi è una incapace e non pulisce la città,come mai è stata trovata una tessera telefonica del 1… - PierpaoloBorrel : @MFrancesconi2 @AlbertoLetizia2 Ora vi faccio ridere. La pulizia va fatta dopo ogni SINGOLO uso. Chi pulisce deve e… -

Ultime Notizie dalla rete : Come pulisce Come pulire il colletto alle camicie in modo impeccabile Proiezioni di Borsa Influenza in auto: ecco come prevenirla

La stagione invernale di questo difficile 2020 sarà più complicata del solito: la pandemia sta purtroppo riprendendo un po’ di vigore e si unirà alla normale influenza di questo periodo dell’anno. Per ...

Idrogeno, la fonte di energia pulita che può fare la differenza

Numerose le possibili applicazioni: industria pesante, trasporti e riscaldamento. Se ne interessano diversi tipi di realtà, dalla Snam alla startup Nemesys. Ma a che punto è l'Italia?

La stagione invernale di questo difficile 2020 sarà più complicata del solito: la pandemia sta purtroppo riprendendo un po’ di vigore e si unirà alla normale influenza di questo periodo dell’anno. Per ...Numerose le possibili applicazioni: industria pesante, trasporti e riscaldamento. Se ne interessano diversi tipi di realtà, dalla Snam alla startup Nemesys. Ma a che punto è l'Italia?