CoD Modern Warfare | domani su PC la patch per eliminare alcune modalità

Da domani, sarà possibile eliminare delle modalità anche su PC grazie alla nuova patch: CoD Modern Warfare si fa più snello Call of Duty Modern Warfare, o più semplicemente CoD per gli amici, sta per introdurre su PC una patch mirata a eliminare o disintallare le modalità singolarmente. Infinity Ward ha appena confermato che il prossimo aggiornamento per il gioco permetterà di disinstallare i componenti non utilizzati. La feature è disponibile su PS4 e Xbox One da mesi, ma questo nuovo update la porterà finalmente su PC. L'aggiornamento arriverà domani, e si tratta dello stesso che gli utenti PS4 hanno potuto scaricare già nell'arco ...

Da domani, se una modalità risulta superflua i giocatori potranno eliminarla: CoD Modern Warfare si fa più snello per i bisogni dell’utente.

Da domani, se una modalità risulta superflua i giocatori potranno eliminarla: CoD Modern Warfare si fa più snello per i bisogni dell'utente.