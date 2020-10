Che cosa dice la scienza sull’obbligo delle mascherine all’aperto

Leggi su facta.news

(Di martedì 13 ottobre 2020) Mercoledì 7 ottobre 2020 il governo Conte II ha approvato il decreto legge che ha introdotto, a partire dal giorno successivo, l’obbligo di tenere sempre con sé la mascherina – in quanto dispositivo di protezione individuale per contrastare il diffondersi della Covid-19 nel Paese – e di indossarla in tutti i luoghi chiusi eccetto le abitazioni private (anche se il presidente del Consiglio le ha fortemente raccomandate in caso si viva con anziani o si ricevano in casa persone non conviventi). L’obbligo ora scatta, se si è vicini a persone non conviventi, anche all’aperto, come era accaduto durante la cosiddetta “fase 2”. Sono esclusi i soggetti che stanno praticando attività sportiva, i bambini sotto i sei anni e chi soffre di patologie o hadisabilità incompatibili con ...