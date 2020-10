Arrestata Cecilia Marogna | la manager del caso Becciu

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 14 ottobre 2020) La Guardia di Finanza ha arrestato a Milano, 39ennesarda coinvolta nelle indagini relative a una presunta appropriazione di fondi della Santa Sede, indagini che riguardano in particolare il cardinal Giovanni Angeloè stata fermata dai finanzieri sulla base di un mandato di cattura internazionale dell'Interpol su richiesta dei magistrati vaticani, che procedono per peculato per distrazione di beni.All'arresto potrebbe ora seguire una richiesta di estradizione da parte della Città del Vaticano, anche se al momento, sul piano giudiziario, tecnicamente la donna è a disposizione del presidente della Corte d'appello milanese, che entro 48 ore dovrà prendere una decisione. Le indagini riguardano fondi per missioni umanitarie che sarebbero ...