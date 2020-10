Arisa affronta il trauma del bullismo | “A scuola mi insultavano per il mio aspetto”

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 13 ottobre 2020) Il percorso di accettazione chesta portando avanti in questi mesi parte da lontano, come rivelato dalla stessa cantante in un’intervista al Corriere della Sera. Dalla scorsa estate ad oggi, la popolarissima star della musica e dello spettacolo italiano ha messo in primo piano il proprio corpo, per un discorso all’insegna del body positivity; addirittura, Rosalba Pippa era arrivata a rimpiangere pubblicamente la propria scelta di ricorrere ad interventi di chirurgia plastica, rivendicando l’importanza dell’accettarsi. I terribili anni delle scuole medie nei ricordi di: “Mi prendevano in giro, mie mi fecero sospendere per tre giorni” Non potevano che esserci delle basi personali dietro la svolta di, che ha infatti raccontato finalmente nel dettaglio il ...