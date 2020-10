“Anche i centri sociali chiuderanno alle 24?” La Meloni smaschera Conte sul Dpcm

Leggi su ilprimatonazionale

(Di martedì 13 ottobre 2020) Roma, 13 ott – Giorgiapassa al setaccio il nuovoappena firmato da Giuseppee mette in evidenza le contraddizioni delle norme anti-contagio decise dal governo giallofucsia. In un post su Facebook la leader di Fratelli d’Italia formula sei “brevi domande che mi vengono leggendo alcune disposizioni dell’ultimo decreto Covid”. In effetti, il nuovo decreto del premier prevede dei veri e propri passi indietro rispetto all’attuale situazione dei contagi (e soprattutto visto l’esiguo numero di sintomatici e di ricoveri). Restrizioni che non fanno altro che colpire l’economia, già in ginocchio dopo mesi di lockdown. “Anche idovranno chiudere24?” “Perché un locale dovrebbe ...