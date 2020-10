Allarme Real Madrid per i contatti di Ronaldo con Sergio Ramos e Varane (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche il Real Madrid ha inviato subito gli auguri di pronta guarigione a Cristiano Ronaldo . Ma all'interno del club di Perez c'è grande preoccupazione per i contatti avuti negli ultimi giorni da CR7 ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 13 ottobre 2020) Anche ilha inviato subito gli auguri di pronta guarigione a Cristiano. Ma all'interno del club di Perez c'è grande preoccupazione per iavuti negli ultimi giorni da CR7 ...

sportli26181512 : Allarme Real Madrid per i contatti di Ronaldo con Sergio Ramos e Varane: Selfie del portoghese, mercoledì scorso, a… - RealJooHoney94 : Parole del real: 'Riguarda me che crollo nell'oscurità, perdendo il mio vecchio io che era così appassionato', ' è… - CalcioRepublic : #RealMadrid, allarme portieri: #Courtois lascia il ritiro del #Belgio, #Lunin è in quarantena. - sportli26181512 : Real Madrid, Courtois va ko: è allarme rosso: Se l'ex Chelsea non riuscisse a recuperare in tempo Zidane si trovere… - sportface2016 : #RealMadrid | Infortunio per #Courtois in Nazionale: allarme portieri in casa Blancos, il vice del belga è in quara… -