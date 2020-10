Allan: “Con Sarri è stato uno spettacolo, è mancato solo lo scudetto” (Di martedì 13 ottobre 2020) Allan, passato ora all’Everton, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club inglese. Queste le sue parole che ripercorre anche il passato al Napoli: “E’ mancato solo lo scudetto. Ricordo lo spettacolo che regalavamo con Sarri. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto. Provo gratitudine e ringrazierò sempre il presidente De Laurentiis per l’opportunità che mi ha dato di indossare quella maglia e ringrazierò sempre i tifosi per come mi hanno trattato.” Foto: twitter Everton L'articolo Allan: “Con Sarri è stato uno spettacolo, è ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 13 ottobre 2020), passato ora all’Everton, ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali del club inglese. Queste le sue parole che ripercorre anche il passato al Napoli: “E’lo scudetto. Ricordo loche regalavamo con. In campo, a livello di movimenti, c’era un’armonia fantastica. Ancora oggi mi fa male non aver vinto il titolo. Questo è l’unico rimpianto. Provo gratitudine e ringrazierò sempre il presidente De Laurentiis per l’opportunità che mi ha dato di indossare quella maglia e ringrazierò sempre i tifosi per come mi hanno trattato.” Foto: twitter Everton L'articolo: “Conuno, è ...

