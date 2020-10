Alessia Marcuzzi positiva al Covid – “Ora dovrò fare degli accertamenti” (Di martedì 13 ottobre 2020) Alessia Marcuzzi non sarà presente nella puntata de Le Iene di questa sera: la conduttrice è risultata positiva al Coronavirus e si trova in isolamento. Si tratta solo della prima avvisaglia, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni. Alessia Marcuzzi dovrà stare a casa fino a quando il test non risulterà negativo e dovrà sottostare, come molti, alle direttive sulla quarantena. In collegamento da casa, la presentatrice ha voluto parlare con il pubblico e chiarire la situazione. Alessia Marcuzzi in isolamento, ecco le sue parole Alessia Marcuzzi è un’altra dei volti noti de Le Iene ad essere colpita dal Covid-19. Dopo l’annuncio di Giulio Golia, arriva un ... Leggi su giornal (Di martedì 13 ottobre 2020)non sarà presente nella puntata de Le Iene di questa sera: la conduttrice è risultataal Coronavirus e si trova in isolamento. Si tratta solo della prima avvisaglia, che dovrà essere confermata nei prossimi giorni.dovrà stare a casa fino a quando il test non risulterà negativo e dovrà sottostare, come molti, alle direttive sulla quarantena. In collegamento da casa, la presentatrice ha voluto parlare con il pubblico e chiarire la situazione.in isolamento, ecco le sue paroleè un’altra dei volti noti de Le Iene ad essere colpita dal-19. Dopo l’annuncio di Giulio Golia, arriva un ...

