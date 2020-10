Adriano Celentano, il molleggiato ritorna e tuona: “Sono str… colossali” (Di martedì 13 ottobre 2020) Adriano Celentano non può omettere di dire la sua in merito alla questione negazionisti del Covid, un’aspetto dell’emergenza Coronavirus decisamente triste e avvilente per il molleggiato che dalle pagine del suo profilo Instagram riprende i giovani per questo atteggiamento superficiale e ingrato anche nei confronti di chi, come i medici e gli infermieri, affrontano tutti … L'articolo Adriano Celentano, il molleggiato ritorna e tuona: “Sono str… colossali” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 13 ottobre 2020)non può omettere di dire la sua in merito alla questione negazionisti del Covid, un’aspetto dell’emergenza Coronavirus decisamente triste e avvilente per ilche dalle pagine del suo profilo Instagram riprende i giovani per questo atteggiamento superficiale e ingrato anche nei confronti di chi, come i medici e gli infermieri, affrontano tutti … L'articolo, il: “Sono str… colossali” proviene da www.meteoweek.com.

