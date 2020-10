Will Smith: "Robin Williams ha avuto un impatto profondo su di me e la mia famiglia" (Di martedì 13 ottobre 2020) Will Smith e la sua famiglia ricordano Robin Williams e il grande impatto che l'attore ha avuto sulle loro vite: 'Quante risate in casa nostra, grazie a lui'. Will Smith e il resto della sua famiglia sono stati recentemente premiati con il Robin Williams Legacy of Laughter Award, e per l'occasione hanno voluto omaggiare la memoria dell'attore ricordando quanto questi abbia influenzato le loro vite. Il premio viene consegnato ogni anno tramite l'organizzazione no-profit fondata da Glenn Close, Bring Change to Mind, atta a combattere lo stigma contro le malattie mentali, e per questo 2020 sono stati proprio gli Smith a riceverlo. "Robin ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 ottobre 2020)e la suaricordanoiams e il grandeche l'attore hasulle loro vite: 'Quante risate in casa nostra, grazie a lui'.e il resto della suasono stati recentemente premiati con iliams Legacy of Laughter Award, e per l'occasione hanno voluto omaggiare la memoria dell'attore ricordando quanto questi abbia influenzato le loro vite. Il premio viene consegnato ogni anno tramite l'organizzazione no-profit fondata da Glenn Close, Bring Change to Mind, atta a combattere lo stigma contro le malattie mentali, e per questo 2020 sono stati proprio glia riceverlo. "...

