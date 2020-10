UNDER 17 – Avellino sfida il Potenza (Di lunedì 12 ottobre 2020) UNDER 17 – Avellino stravince contro il Potenza. Ore 13.00 allo stadio C.S. “Ambrosini” di Venticano (AV) si è disputata la gara tra Avellino e … L'articolo UNDER 17 – Avellino sfida il Potenza proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di lunedì 12 ottobre 2020)17 –stravince contro il. Ore 13.00 allo stadio C.S. “Ambrosini” di Venticano (AV) si è disputata la gara trae … L'articolo17 –ilproviene da ForzAzzurri.net.

sportli26181512 : #SerieC Viterbese-Avellino 0-1. Decide D'Angelo in extremis: Gli irpini vanno in rete in pieno recupero. Nel Girone… -